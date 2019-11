Ronsese politici willen meer treinen op zondag en ‘s avonds: voltallige gemeenteraad stuurt motie naar NMBS Lieke D'hondt

19 november 2019

15u20 6 Ronse De voltallige gemeenteraad van Ronse heeft een motie goedgekeurd om meer treinverkeer naar de stad te halen. Vooral ’s avonds en op zondag moeten er extra treinen ingelast worden, zo vinden de Ronsese politici.

De motie komt er op voorstel van oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen). “Het stadsbestuur heeft al aan de NMBS gevraagd om de laatavondtrein tussen Gent en Oudenaarde te laten doorlopen tot in Ronse en om op zondag één trein per uur in te lassen in plaats van één trein per twee uur. Met een motie gericht aan de NMBS willen we nog eens onderlijnen dat ze daar werk van moeten maken”, zegt Schelfout. Hij roept eveneens op om steun te zoeken bij de buurgemeenten, alle gemeenten op de lijn Ronse – Eeklo en parlementairen, reizigers en middenveldorganisaties.

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon beaamt dat de uitbreiding van het treinaanbod belangrijk is. “We hebben er geen probleem mee om deze motie te steunen, maar we zijn niet van plan om andere gemeenten daarbij te betrekken. Bij een eerdere oproep kwam er weinig reactie uit de andere gemeenten, dus dat zou de motie enkel verzwakken.”