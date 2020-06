Ronsese horeca mag terrassen uitbreiden Lieke D'hondt

05 juni 2020

18u33 0 Ronse De Ronsese horeca is klaar om maandag opnieuw op te starten. Vrijdagnamiddag kregen de horeca-uitbaters van het commercieel centrum van schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA) nog eens alle richtlijnen mee. Ook het terrassenplan werd er uit de doeken gedaan.

Horecazaken mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen, op voorwaarde dat ze zich aan een aantal regels houden. Om ervoor te zorgen dat ze dat in ideale omstandigheden kunnen doen, heeft de stad ook het terrasreglement tijdelijk uitgebreid. Op de Grote Markt, het Sint-Martensplein, de Kleine Markt, Franklin Rooseveltplein, J.B Guissetplein en het Winston Churchillplein mogen de terrassen extra ruimte innemen. “Op deze zes horecapleinen hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht”, zegt schepen Vanhoutte. “Maar ook de horecazaken buiten het commercieel centrum mogen binnen de algemene richtlijnen hun terrassen uitbreiden.”

Op het overleg met de horeca-uitbaters waren ook Johan Michels van Unizo en commissaris Dirk Dejonghe aanwezig. “Johan Michels heeft de steunmaatregelen van de overheid nog eens verduidelijkt en commissaris Dejonghe heeft de uitbaters gewezen op het sluitingsuur dat van kracht is. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt, want als er na 1 uur nog mensen op het terras zitten, dan kunnen zowel de uitbaters als de klanten daar een boete voor krijgen”, waarschuwt schepen Vanhoutte.