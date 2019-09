Ronsese Chiro nodigt oud-leden uit op verjaardagsfeest Lieke D'hondt

26 september 2019

15u06 2 Ronse De Chiro van Ronse bestaat in 2020 75 jaar en wil dat vieren met alle huidige en oud-leden van de jeugdbeweging. Het jubileumfeest vindt plaats op 25 april 2020.

“Het is niet zo evident om de gegevens terug te vinden van iedereen die ooit lid is geweest van onze Chiro”, zegt Annelien Béatse. “Daarom lanceren we een oproep. Iedereen die ooit verenigd was bij Chiro Sint-Franciscus, Chiro Kim of Chiro OndergRonse en zin heeft om andere oud-leden nog eens terug te zien, mag zijn of haar gegevens mailen naar chiroronse75jaar@gmail.com. Wij sturen dan een uitnodiging terug. Oud-leden die nog oude foto’s van de Chiro liggen hebben, mogen deze zeker meesturen.”