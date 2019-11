Ronsese campus van pedagogisch centrum Wagenschot krijgt 5.000 euro subsidie voor paardentherapie: “De paarden houden onze jongeren een spiegel voor” Lieke D'hondt

28 november 2019

16u35 0 Ronse De Ronsese campus van het pedagogisch centrum Wagenschot krijgt van het Fonds Verbeeck en de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie van 5.000 euro voor de verdere uitbouw van de paardentherapie. Het centrum zal de schenking gebruiken om een coach op te leiden en extra materiaal aan te kopen.

Het MFC Heynsdaele in Ronse maakt sinds anderhalf jaar deel uit van het pedagogisch centrum Wagenschot in Eke-Nazareth. Het centrum vangt jongeren op die tussen 12 en 25 jaar zijn en kampen met gedragsstoornissen en emotionele problemen. In Ronse komt daar vaak ook een problematiek van autisme bij kijken. Tijdens de therapiesessies krijgen de jongeren de kans om met paarden te werken. “Er zijn in Ronse drie paarden ter beschikking voor de therapieën”, vertelt Debbie Verlinden. “Zij helpen de jongeren om hun zelfvertrouwen, autonomie, empathie en sociale vaardigheden opnieuw op te bouwen. De jongeren zijn namelijk vaak getraumatiseerd en zijn hun vertrouwen kwijt. Omdat ze al een lang traject in de hulpverlening hebben doorlopen, zijn ze het vaak beu om hun verhaal te doen aan de psychologen en begeleiders. De paardentherapie kan dan helend werken, zelfs zonder dat de cliënten op de rug van het paard zitten. Een paard heeft tijd, is rustig en houdt de jongere een spiegel voor. Is iemand zenuwachtig, dan zal het paard dat ook zijn. Is iemand boos, dan zal het paard afstand houden. Bovendien zijn de jongeren bijna dagelijks bezig met de paarden. Ze verzorgen hen ook en als de jongeren er nood aan hebben mogen ze op elk moment langsgaan bij de dieren.”

Het contact met de paarden brengt de jongeren niet alleen tot rust, de betrokken coaches trekken de interactie ook door naar de individuele behandelingsplannen van de cliënten. “Er is bijvoorbeeld een jongen die spreekwoordelijk een muur rond zichzelf optrok. Tijdens de paardentherapie deed hij dat letterlijk door met blokken een muur te bouwen. Het nieuwsgierige paard kwam telkens kijken en duwde het muurtje omver. De cliënt bleef de muur opbouwen, het paard bleef het stukmaken. We kunnen daarna terugkoppelen naar de sessie en duidelijk maken aan de jongen dat er net als het paard ook mensen zijn die het de moeite vinden om te blijven proberen het muurtje te slopen en dat het belangrijk is om daarvoor open te staan”, vertelt Debbie.

Opleiding

De paardentherapie wordt altijd begeleid door twee coaches. De ene kijkt naar de reacties van het paard, de andere naar de reacties van de jongere. “De subsidie die we van het Fonds Verbeeck en de provincie krijgen, komt van pas om een psychologe op te leiden tot coach en materiaal aan te kopen voor de therapieën”, legt Debbie uit. “Het is in de sector namelijk moeilijk om voldoende fondsen te verwerven. Als de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen er komt, zullen we minder ruimte hebben voor extra’s zoals de paardentherapie. Een gift zoals deze is dus welkom.”