Ronsese Britney dingt naar kroontje Miss Fashion Lieke D'hondt

14 juli 2019

09u57 0 Ronse Het zijn spannende tijden voor de Ronsese Britney Vandenabeele. Ze heeft het tot de finale van de verkiezingswedstrijd Miss Fashion geschopt. “Nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken.”

Britney heeft een bijzondere reden om mee te doen aan de wedstrijd. “Als kind werd ik vaak gepest op school. In de middelbare school gingen de pesterijen gewoon verder. Dat heeft mijn zelfvertrouwen aangetast. Door deel te nemen aan Miss Fashion wil ik aan mijn pesters tonen dat ik wel iets kan bereiken, zelfs meer dan zij kunnen. Ik wil bewijzen dat ik net het tegenovergestelde ben van wat zij over mij denken.” Om haar deelname in de verf te zetten, zal Britney een hele zomer lang zo veel mogelijk evenementen bijwonen. “Het is allemaal heel spannend. De finale is op 31 augustus: die dag zal ik ongetwijfeld veel stress hebben, maar het is een mooi avontuur. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken.”

Om Miss Fashion te kunnen winnen, heeft Britney ook de steun nodig van het publiek. “Een smsje sturen naar het nummer 6045 met de vermelding MF 24 geeft mij een duwtje in de rug.”