Ronsese bedrijven ontvangen samen ruim 4,44 miljoen euro coronasteun Lieke D'hondt Sabine Van Damme

15 juli 2020

13u13 0 Ronse Het bedrijfsleven in Ronse krijgt 4.444.360 euro steun van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Maurits Vande Reynde (Open Vld) heeft opgevraagd voor Vlaanderen. Het bedrag is de som van alle toegekende hinderpremies en compensatiepremies voor bedrijven in Ronse.

Bedrijven die tijdens de coronacrisis verplicht moesten sluiten, kunnen rekenen op een coronahinderpremie. Wie wel kon blijven doorwerken, maar een grote omzetdaling zag als gevolg van de crisis heeft recht op een compensatiepremie. In Ronse hebben 160 bedrijven zo’n compensatiepremie aangevraagd en gekregen. Er zijn ook 366 bedrijven die kunnen rekenen op een hinderpremie. In totaal gaat het om 4.444.360 euro dat naar de Ronsese bedrijven gaat. Ter vergelijking: in Oudenaarde wordt 6.999.180 euro uitgekeerd, in Zottegem 5.182.580 euro. Voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen gaat het om een bedrag van 282.970.880 euro.