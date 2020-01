Ronsenaars starten online petitie om overlast door ontploffende bommetjes aan te pakken Lieke D'hondt

06 januari 2020

15u59 0 Ronse Er is een online petitie opgestart waarin de ondertekenaars burgemeester Luc Dupont (CD&V) oproepen om kordaat op te treden tegen de jongeren die al een tijdlang bommetjes laten ontploffen in Ronse.

In Ronse weerklinken al enkele weken dagelijks knallen afkomstig van kleine bommetjes. Het zijn vooral jongeren die de bommetjes her en der laten ontploffen. Een probleem dat niet kordaat genoeg wordt aangepakt, vinden verschillende Ronsenaars. Zij hopen met een online petitie op het platform Avaaz verandering te kunnen brengen in de aanpak van de stad. De petitie is gericht aan burgemeester Luc Dupont en heeft ondertussen al 155 handtekeningen verzameld.

Het stadsbestuur is zich bewust van de hangjongeren die zich vooral de zone rond de bibliotheek, cultuurcentrum De Ververij en de wijk Scheldekouter eigen hebben gemaakt. Tijdens de laatste gemeenteraad in december kondigde de burgemeester nog aan te onderzoeken of bepaalde jongeren een plaatsverbod kunnen krijgen en samen te zitten met de scholen zodat de jongeren niet spijbelen en rondhangen in de stad.