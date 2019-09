Ronsenaars maken zich meer zorgen over onaangepaste snelheid, maar minder over inbraken Ronny De Coster

30 september 2019

08u05 0 Ronse Inwoners van Ronse vinden onaangepaste snelheid het grootste buurtprobleem in hun stad. Dat blijkt uit een bevolkingsonderzoek door de politie.

69% van de ondervraagden geeft onaangepaste snelheid aan als een probleem in de buurt. Sluikstorten en zwerfvuil worden door 54% als hinderlijk ervaren. Agressief verkeersgedrag is het derde grootste probleem, gevolgd door hinderlijk parkeren en geluidshinder door verkeer.

Inbraken

Opmerkelijk: Ronsenaars lijken zich minder zorgen te maken over inbraken. Bij een enquête in 2009 gaf de helft van de bewoners aan, dat inbraken in woningen een probleem waren. In het recentste bevolkingsonderzoek (2018) was dat nog 25%.