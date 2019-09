Ronsenaars kunnen opnieuw zwemmen in eigen stad: zwembad ‘t Rosco opent de deuren Lieke D'hondt

29 september 2019

17u01 0 Ronse De Ronsenaars kunnen na een zomer zonder zwembad opnieuw zwemmen in eigen stad. Het nieuwe zwembad aan ’t Rosco heeft dit weekend officieel de deuren geopend. De burgemeester en schepenen mochten er als één van de eersten een duik nemen.

De leerlingen van de scholen hebben het zwembad de afgelopen weken al getest en goedgekeurd, maar nu kan ook het grote publiek in ’t Rosco terecht voor een verfrissende duik. Vijftig jaar na de bouw van het zwembad aan de Engelsenlaan heeft Ronse nu opnieuw een zwembad met de modernste snufjes. Zo is er nu ook een recreatieve zone met een baby-, peuter- en kleuterbad, een familieglijbaan en een interactieve buisglijbaan van vijftig meter met muziek en lichteffecten. Het sportbad meet 20,5 op 25 meter en heeft een beweegbare bodem. “Hierdoor kan iedere zwemmer genieten van een zwemplek op maat van zijn of haar behoeften, of het nu om een beginnende zwemmer of een sportzwemmer gaat”, zegt schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V). “De belevingselementen voor klein en groot zorgen er bovendien voor dat zwembad ’t Rosco een plek wordt voor een leuke familieuitstap waar je moet geweest zijn als je in Ronse komt of van Ronse en omgeving bent.”

Zwemwedstrijd

Het zwembad is ondertussen getest en goedgekeurd door de eerste gebruikers. De Koninklijke Zwemclub Neptunus uit Aalst heeft er op zaterdagavond een voorstelling van artistiek zwemmen gegeven. Daarna was het tijd voor een zwemwedstrijdje tussen de architect van het nieuwe zwembad, de burgemeester en schepenen, topzwemster Fanny Lecluyse en lokaal talent Pauline Vandepoorte. Ook de Ronsenaars vinden de weg naar het zwembad. De abonnementen gaan al vlot de deur uit en in de eerste drie uren na de opening kwamen tweehonderd mensen een duik nemen.

Duurzaam

Het stadsbestuur, de architect en bouwbedrijf Pellikaan hebben bij de bouw ook aandacht gehad voor duurzaamheid. Het zwembad heeft daarom driedubbel glas, LED-verlichting, er is aandacht voor warmte- en waterrecuperatie en er liggen zonnepanelen op het dak. Ook bijzonder is de integratie in het bestaande sportcomplex ‘t Rosco. Het onthaal en de cafetaria zijn gemeenschappelijk, waardoor bezoekers die na het sporten nog iets willen drinken, een mooi zicht hebben op zowel de zwemmers als de sporters in de sporthal.

Centrumfunctie

Ronse mikt met het mooie zwembad niet alleen op de inwoners van de stad, ook de buren zijn meer dan welkom. Met enkele gemeenten is er een overeenkomst om hun inwoners aan het tarief van Ronsenaars te laten zwemmen. “Dankzij de samenwerking met de aanpalende gemeenten Kluisbergen, Frasnes-Lez-Anvaing, Celles, Mont-de-l’Enclus en Ellezelles versterken we de centrumfunctie van onze stad”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “Zij zullen van ons zwembad gebruik maken voor hun scholen en, al naargelang de gekozen formule, kunnen ook hun inwoners aan hetzelfde tarief als de Ronsenaars zwemmen.”