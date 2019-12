Ronsenaars genieten van Ronse Winterlicht Lieke D'hondt

22 december 2019

12u28 0 Ronse De Grote Markt van Ronse liep dit weekend vol voor Ronse Winterlicht. Gezellig samen iets eten of drinken, genieten van dansoptredens en muziek of kerstinkopen doen: het kon allemaal op de kerstmarkt.

De Ronsenaars vonden dit weekend vlot de weg naar Ronse Winterlicht. De Unie der Handelaars bracht de kerstsfeer naar de winkelstraten met levende kerstbomen, een bezoek van de Kerstman en ritjes in een huifkar. Op de Grote Markt waren het de verenigingen en handelaars die in hun chalets de bezoekers verwenden. Tussen de aankopen door konden de bezoekers ook genieten van muziek van onder meer Dixieland Streetband, Klein Muziek Brakel, KJongs en De Stroete Dweilers. Dance Lab en The Young Talents verbaasden met hun danskunsten.