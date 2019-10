Ronsenaar riskeert jaar cel voor diefstal van drie blikjes bier in Lidl Lieke D'hondt

14 oktober 2019

12u42 4 Ronse Ronsenaar F.L. riskeert één jaar cel voor de diefstal van drie blikjes bier in warenhuis Lidl. De man gaf de winkelbediende ook een duw toen zij probeerde te verhinderen dat hij zonder betalen wegliep.

De man begaf zich met een blik bier in de hand naar de kassa en probeerde met zijn bankkaart te betalen, maar die weigerde dienst. Daarop besloot hij het blikje dan maar zonder te betalen mee te nemen. In zijn broek had hij nog twee blikjes verstopt. De winkelbediende probeerde de diefstal nog te verhinderen door de man achterna te lopen, maar ze kreeg een duw. Opvallend: de man verloor op de parking zijn gsm en kaarten en kwam die nadien gewoon terug ophalen.

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van één jaar, onder andere omdat het strafblad van de beklaagde al aardig gevuld is. Er staan onder meer 35 veroordelingen in de politierechtbank op. De rechter overweegt een werkstraf en stelt de zaak uit naar 25 november om na te gaan of dat mogelijk is voor de beklaagde.