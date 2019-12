Ronsenaar pleegt dronken winkeldiefstal: “Ik kan wel door de grond zakken van schaamte” LDO

19 december 2019

12u06 1 Ronse Een 48-jarige Ronsenaar die op 16 november 2019 een diefstal heeft gepleegd in een Delhaizewinkel riskeert zes maanden cel en een boete van vierhonderd euro. De man probeerde zonder te betalen langs de zelfscankassa te passeren.

Ronsenaar C.F. was dronken toen hij besloot de winkeldiefstal te plegen. Hij gebruikte daarbij ook geweld, want toen een alerte winkelbediende en later ook een politieagent in burger hem wilden tegenhouden, rukte hij zich telkens los. Uiteindelijk konden omstaanders hem tegenhouden. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van zes maanden en een boete van vierhonderd euro, maar kan zich ook akkoord verklaren met een werkstraf. De beklaagde zegt zich te schamen voor zijn actie. “Ik drink normaal nooit, maar ik voelde me slecht en ik heb een flesje wodka gedronken. Ik kan wel door de grond zakken van schaamte.”

De rechter zal op 16 januari het vonnis uitspreken.