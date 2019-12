Ronsenaar Julien Vandenhoucke ondervoorzitter sp.a Oost-Vlaanderen: “Partij ontstoffen” Lieke D'hondt

09 december 2019

15u00 0 Ronse Ronsenaar Julien Vandenhoucke (35) is verkozen tot ondervoorzitter van sp.a Oost-Vlaanderen. Samen met voorzitter Jan Van Hee uit Berlare en ondervoorzitter Nathalie Dullemont uit Gent mag hij de Oost-Vlaamse afdeling van de socialistische partij leiden.

Vandenhoucke heeft al ervaring met politiek. Hij is ondervoorzitter van sp.a Ronse en hij nam deel aan de verkiezingen voor de provincieraad. De voorzittersverkiezing vatte hij aan onder het motto ‘go left, go local, go crazy’, een principe dat hij wil aanhouden. “We moeten authentiek en consequent links durven zijn, zelfs als we hiermee tegen de stroom in roeien. We beseffen dat de lokale afdelingen de humus zijn voor de partij. De groei en bloei van de partij zal daar gebeuren. We willen tenslotte de partij ook ontstoffen en veel enthousiasme binnenbrengen”, vertelt hij.