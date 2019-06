Ronsenaar Ferjani Safi schittert op internationaal pannatoernooi Lieke D'hondt

18 juni 2019

10u43 0 Ronse Ronsenaar Ferjani Safi scheert hoge toppen in het pannavoetbal. Een sport waarbij de voetballers de bal opzettelijk tussen de benen van de tegenstander trachten te spelen. Ferjani nam deel aan het Europees kampioenschap in Letland en kaapte er de tweede plaats weg.

“Ik heb het pannavoetbal voor het eerst leren kennen tijdens het ‘Street Heroes’ toernooi in Ronse”, vertelt Ferjani. “Het sprak me meteen aan, want een panna scoren is een mooie manier om de tegenstander te vernederen. Ik begon video’s te bekijken van wereldkampioen Soufiane Bencok en zo leerde ik veel bij.” Op het palmares van Ferjani staat ondertussen al een internationaal toernooi in Praag, het Belgisch kampioenschap is zijn volgende doel. “Ondertussen geef ik ook trainingen aan een aantal Ronsese jongeren. Er is duidelijk veel talent: Rawi Miled is ondertussen Europees kampioen bij de u15 en Omar Makhlouf haalde brons. Het zal dus niet lang meer duren voor ze concurrentie zijn voor mij”, vertelt Ferjani.