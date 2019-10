Ronsenaar David Vandekerkhove is nieuwe adjunct-woordvoerder van minister Diependaele Lieke D'hondt

11 oktober 2019

14u27 1 Ronse David Vandekerkhove, de fractieleider van N-VA in de gemeenteraad van Ronse, is voortaan ook de adjunct-woordvoerder van Vlaams minister Matthias Diependaele. “Een kans die ik niet mocht laten liggen.”

“N-VA Ronse was al tevreden dat twee gezichten uit de Vlaamse Ardennen een nieuw politiek mandaat hebben gekregen. Burgemeester Joris Nachtergaele uit Maarkedal vervangt Zottegemnaar Matthias Diependaele in het Vlaams parlement, Diependaele is de nieuwe Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed”, zegt Vandekerkhove. “Nu komt daar nog een vervolg op, want ik ga binnenkort aan de slag als adjunct-woordvoerder van minister Diependaele. Ik heb al ervaring als communicatiemedewerker van voormalig minister-president Geert Bourgeois en ik was tot voor kort woordvoerder van de Oost-Vlaamse N-VA-gedeputeerden. Ik heb geen moment getwijfeld toen ik telefoon kreeg van Matthias.”