Ronsenaar al voor tiende keer voor de rechter voor rijden spijts verval: “Het was mijn broer, maar we lijken op elkaar” LDO

15 november 2019

18u14 1 Ronse Een 31-jarige Ronsenaar riskeert een celstraf van één jaar, een boete van 8.000 euro en een rijverbod van vijf jaar omdat hij met de auto blijft rijden terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. De man zegt zelf dat niet hij, maar zijn broer reed. “We lijken goed op elkaar”, voegt hij er nog aan toe.

De politierechtbank is geen ongekende plaats voor de Ronsenaar. Met 33 veroordelingen op zijn strafblad, waaronder negen voor sturen spijts verval, kent hij het klappen van de zweep. Vrijdag moest hij zich opnieuw verantwoorden omdat hij twee keer met de auto zou gereden hebben, terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. “Maar daar is niets van aan”, zegt de man. “Het was mijn broer die reed met de wagen van mijn vrouw. Hij woont in Brussel, maar als hij in Ronse is mag hij de wagen van mijn vrouw gebruiken. We lijken goed op elkaar, dus de politie zal zich vergist hebben.”

De politierechter wil dat wel eens met haar eigen ogen zien en stelt de zaak uit naar 24 januari om naar de verklaring van de broer te luisteren.