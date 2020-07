Ronse zit met rattenplaag: “Blijf meldingen maken” Lieke D'hondt

14 juli 2020

13u56 0 Ronse Er heerst een rattenplaag in Ronse. Onder meer aan de wijken Scheldekouter en Stookt, het station, maar ook elders spotten inwoners de bruine ratten. Gemeenteraadslid Youssef Elidrissi (Groen) informeerde op de gemeenteraad hoe het stadsbestuur de dieren wil bestrijden.

“Ik heb de ratten met mijn eigen ogen gezien”, vertelt Elidrissi. “Op een regenachtige dag zag ik tientallen ratten op het plein in de Scheldekouter. Ook elders hoor ik er klachten over. De ratten kunnen schade veroorzaken en ziektes overdragen, dus er moet iets aan gedaan worden.”

Ook het schepencollege is op de hoogte van de plaag. “We werken samen met vzw RATO om de ratten te bestrijden”, zegt schepen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Het is een grote problematiek waar we het nodige budget voor uittrekken. Ik adviseer iedereen dan ook om te blijven meldingen maken bij de bevoegde stadsdiensten als de ratten opduiken.” Een melding maken kan via info@ronse.be of op het nummer 055/23.27.11. Vervolgens komt vzw RATO ter plaatse om het nodige te doen.