Ronse zet licht op groen voor kleine evenementen Lieke D'hondt

10 juli 2020

11u59 0 Ronse Er zal deze zomer dan toch wat te beleven vallen in Ronse. Organisatoren van evenementen kunnen bij de dienst Evenementen een aanvraag indienen om iets te organiseren. Ze moeten daarvoor eerst het online vragenformulier CERM invullen om na te gaan of de plannen haalbaar en veilig zijn.

Evenementen met een beperkt aantal aanwezigen en voldoende veiligheidsmaatregelen zullen deze zomer in Ronse toegestaan worden. “Iedereen kan een aanvraag indienen, maar moet wel op voorhand het Covid Event Risk Model invullen”, verduidelijkt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Wie daar een groen licht krijgt, kan bij de dienst Evenementen toelating vragen voor zijn of haar evenement. Omdat we kort op de bal moeten kunnen spelen, vervalt de minimumperiode van 10 weken die normaal nodig is voor de aanvraag van een evenement. De uitleendienst vullen we ook aan met materiaal die organisatoren in coronatijden nodig zullen hebben, zoals dispensers van handgel en signalisatieborden. Tot eind september zullen organisatoren daar gratis beroep op kunnen doen.”

De stad ontving al een aantal aanvragen van diverse organisatoren. “Er zal dus zeker wat te beleven vallen in Ronse”, zegt Julien Vandenhoucke, afdelingshoofd van de dienst Vrije Tijd. “Ook wij bekijken of we nog iets op poten kunnen zetten.”