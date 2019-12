Ronse Winterlicht steunt dit jaar ook De Warmste Week Lieke D'hondt

18 december 2019

13u08 7 Ronse De Grote Markt van Ronse baadt dit weekend opnieuw in de kerstsfeer. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december bemannen handelaars en verenigingen de chalets met hun geschenkartikelen, eten en drinken. Voor het eerst schenken ze ook een deel van hun opbrengst aan De Warmste Week.

Er zullen een vijftigtal kraampjes opgesteld staan rond de kerstboom op de Markt. “Het zal een gezellige, compacte kerstmarkt worden”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “We creëren een kerstdorpje waar een grote verscheidenheid aan aanbod zal zijn, van verenigingen tot handelaars en professionals. Omdat de kerstmarkt maar van vrijdag tot zondag duurt, verwachten we veel volk. We gaan voor een kort maar krachtig weekend.”

Nieuw dit jaar is dat de uitbaters van de chalets een groen-witte kerstmuts kunnen uithangen aan hun stand. Daar kunnen bezoekers een vrije bijdrage doen voor de goede doelen van De Warmste Week. “We installeren ook een muziekstand waar bezoekers, volgens het voorbeeld van De Warmste Week, plaatjes kunnen aanvragen. De muziek zal te horen zijn op de hele kerstmarkt”, verduidelijkt Demeulemeester.

Bezoek van de Kerstman

Tijdens Ronse Winterlicht kunnen bezoekers niet alleen terecht bij de chalets, er is ook allerhande randanimatie voorzien zoals optredens van dweilorkesten en dansoptredens van lokale dansgroepen. Op 21 december komt de Kerstman langs tussen 14 en 18 uur. Dankzij de Unie der Handelaars van Ronse kunnen bezoekers gratis meerijden in de koets met paarden. De kerstman deelt ook gratis suikerwafels uit en je kan samen op de foto bij het kampvuur op het Franklin Rooseveltplein.

Ook de Kunstacademie Vlaamse Ardennen draagt haar steentje bij tot de kerstfeer. De leerlingen organiseren op donderdag 19 december een winteravond met woord, muziek en beeld in de Sint-Hermesbasiliek. Tickets kosten vijf euro of drie euro voor leerlingen van de Academie. Bestellen kan via www.kunstacademievlaamseardennen.be.

De Notenkraker

In CC De Ververij kan je zaterdag dan weer terecht voor de familievoorstelling De Notenkraker. Verteller Katrijn Govaert, Nathalie Bosch op de dwarsfluit en Sofie Hugo op de klarinet nemen de kinderen en hun ouders mee in het bijzondere verhaal. De voorstelling start om 15 uur, reserveren kan via de webshop van de stad. Zondag kan je in De Ververij gaan kijken naar de stille film Safety Last met Harold Lloyd. Hilde Nash zal live begeleiden op de piano. De toegang is gratis.

De kerstmarkt van Ronse opent vrijdag officieus om 18 uur en officieel om 20 uur. Je kan er tot 1 uur blijven plakken. Op zaterdag is de kerstmarkt open van 11 uur tot 1 uur en zondag van 13 tot 19 uur.