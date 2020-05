Ronse wil kunstgrasveld op 1 september klaar hebben Lieke D'hondt

12 mei 2020

16u16 38 Ronse Ronse gaat sportcomplex ’t Rosco uitbreiden met een kunstgrasveld. Dat moet het voor voetbalclub KSK Ronse mogelijk maken om zowel in de zomer als winter in optimale omstandigheden te voetballen. De stad trekt 750.000 euro uit voor het project, maar hoopt ook nog subsidies binnen te halen.

De aanleg van een kunstgrasveld aan ’t Rosco is één van de grote projecten die het stadsbestuur in de huidige legislatuur wil realiseren. Het veld komt op het hoofdterrein van de sportzone. Voetbalploegen zullen dus kunnen spelen op het kunstgras en gebruik maken van de infrastructuur van het Orphale Cruckestadion.

“We merken de laatste jaren meer en meer op dat de jeugd naar andere voetbalploegen trekt waar wel een kunstgrasveld is”, legt schepen van sport Joris Vandenhoucke (CD&V) uit. “Ook trainers volgen, dus we kunnen als sportieve gemeente niet uitblijven. Leden betalen bovendien voor een volledig seizoen voetballen. Niemand is erbij gebaat om te spelen op een modderig veld in de winter of op een kurkdroog terrein met hoogstens enkele plukken gras in de zomer. Jaarlijkse inspanningen zoals inzaaien en besproeien bleken bovendien weinig efficiënt.”

Ook andere sporten

Voetbalclub KSK Ronse zal de voornaamste gebruiker van het kunstgrasveld zijn, maar schepen Vandenhoucke benadrukt dat het veld niet alleen door de eerste ploeg bespeeld zal worden. “We zullen er zeker voor zorgen dat de jeugdploegen, maar ook kinderen die deelnemen aan sportkampen, andere voetbalploegen of sportteams en scholen eveneens gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld. Het logistieke beheer en verhuur van het terrein zal in handen komen van onze sportdienst, zoals dat ook het geval is voor de sporthal.”

Subsidies

Aan het terrein hangt een prijskaartje van 750.000 euro vast. “Maar een nieuw subsidiedossier bij Sport Vlaanderen kan ervoor zorgen dat we dertig procent van onze investering terug kunnen vorderen”, verduidelijkt de schepen. Als alles volgens de planning verloopt, moet het kunstgrasveld klaar zijn tegen 1 september.