Ronse viert herdenkt bevrijding van de stad met tentoonstelling, lezing, plechtigheid, taptoe en muziek Lieke D'hondt

29 augustus 2019

15u57 0 Ronse De 75ste verjaardag van de bevrijding van Ronse gaat niet onopgemerkt voorbij. De werkgroep Bevrijdingsfeesten, het Eenheidsfront en de stad organiseren een lezing, verschillende plechtigheden en een taptoe met oude militaire voertuigen.

Op 3 september zal het exact 75 jaar geleden zijn dat Ronse werd bevrijd van de Duitse bezetting. “Ik ben bijzonder fier dat we dit jaar opnieuw de bevrijding van Ronse vieren”, zegt schepen van Plechtigheden Ignace Michaux (CD&V). Hij organiseert samen met de werkgroep Bevrijdingsfeesten, het Eenheidsfront en de stad Ronse verschillende activiteiten op 6, 7, 8 en 13 september. De vieringen met de gratis lezing ‘Ronse en België tijdens de oorlogsjaren ’40-‘45’ in stadsfeestzaal COC op vrijdag 6 september om 19 uur. Op 7 september is er om 11 uur een plechtigheid aan het monument van Wereldoorlog Twee in de Engelsenlaan en vanaf 20 uur is er een taptoe op de Grote Markt. “Net als vijf jaar geleden organiseren we een taptoe. Enkele oude militaire voertuigen, waaronder onze eigen Austin brandweerwagen die afgelopen nationale feestdag mocht meerijden in het defilé, zullen de avondactiviteit openen. Er is ook een optreden van DrumSpirit, die finalist was in het talentenshow Belgium Got Talent”, licht Michaux toe.

Zowel op zaterdag als zondag is er tussen 10 en 17 uur ook een gratis tentoonstelling met demonstraties over zendapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog in de Bordetlaan 2. Tot slot is er op vrijdag 13 september een optreden van de NATO-SHAPE Jazz Band in de stadsfeestzaal COC. Militairen van de NAVO-landen brengen een repertoire uit de jaren ‘40-’45. Een ticket voor het optreden kost 15 euro en is te verkrijgen bij Naaimachine-Center en Bij/Chez Nathalie.