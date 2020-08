Ronse vanavond te zien in toeristisch programma Destination Flandre op RTL-TVI Ronny De Coster

19 augustus 2020

15u46 5 Ronse Waals journalist en reportagemaker Christophe Deborsu toont Ronse vanavond in toeristisch magazine Destination Flandre.

De Waalse zender RTL TVI zendt vanavond de toeristische reportage uit, die de bekende journalist Christophe Deborsu er met zijn filmploeg half juli heeft gedraaid. Deborsu laat in het toeristische programma Destination Flandre zijn licht schijnen op interessante plaatsen in Vlaanderen. In Ronse bezochten Deborsu en zijn filmploeg ondermeer de crypte onder de Sint-Hermesbasiliek, de Vrijheid en het textielmuseum. De uitzending van het de reportage was oorspronkelijk gepland voor het najaar, maar komt vervroegd op antenne: ze is vandaag om 18.25 uur te zien op RTL TVI.