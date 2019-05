Ronse stemt in tegenstelling tot de rest van de Vlaamse Ardennen vooral op sp.a Lieke D'hondt

27 mei 2019

17u05 0 Ronse De stemmen zijn geteld, de winnaars en verliezers zijn bekend. In Ronse is Vlaams Belang de sterkst groeiende partij, maar sp.a blijft de populairste op zowel het federale als het Vlaamse niveau. Dat is opvallend, want de rest van de Vlaamse Ardennen kleurt eerder blauw.

Nu alle resultaten gekend zijn, kunnen we duidelijk zien hoe er in de Vlaamse Ardennen is gestemd. Meteen valt op dat op federaal vlak in de hele Vlaamse Ardennen Open Vld de grootste partij is, maar in Ronse kleurt het kaartje rood. Daar wint net als in 2014 sp.a. De socialisten halen 18,7 procent van de stemmen, een daling van 4,9 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen. N-VA haalt 16 procent, Vlaams Belang stijgt van 5,5 naar 15,8 procent. Andere winnaars zijn Groen met 9,3 en PVDA met 7,4 procent van de stemmen. Een stijging van respectievelijk 2,9 en 5,3 procent.

Op Vlaams niveau is sp.a eveneens de grootste, hier met 19,5 procent van de stemmen. In 2014 deden ze het 5,7 procent beter, maar de partij verliest wel minder stemmen dan N-VA dat van 17,6 24,3 naar 17,6 procent zakt. Vlaams Belang is opnieuw de grote winnaar met 16,1 procent van de stemmen, 10,7 procent meer dan bij de vorige verkiezingen. CD&V en Open Vld volgen met 14,5 en 13,6 procent van de stemmen, Groen en PVDA zitten allebei in de lift met 8,9 en 7,5 procent.

Traditie en vernieuwing

Julien Vandenhoucke (sp.a) kwam zelf op voor Vlaams parlement en is tevreden met het resultaat van zijn partij in Ronse. “Hoewel het zondag geen dag was om vrolijk te zijn als socialist, ben ik toch blij dat op het einde van de rit Ronse een rood stipje is op de kaart. Het is een lichtpuntje waar we ons aan kunnen optrekken. We kunnen nu de komende jaren verder werken om de rest van de Vlaamse Ardennen ook te overtuigen.”

De reden waarom de Ronsenaars opvallend meer op sp.a hebben gestemd dan op pakweg de liberalen zoals dat in de rest van de Vlaamse Ardennen het geval is, ziet Vandenhoucke tweeledig. “Er is in Ronse een sterke socialistische traditie, maar we hebben de laatste jaren ook stapsgewijs vernieuwingen ingevoerd. We worden hierin gesteund door de ervaren generatie. Onze traditionele kernpunten zoals zorg, onderwijs en koopkracht worden nu gecombineerd met frisse ideeën rond bijvoorbeeld klimaat. Ook onze nieuwe invulling van de 1 mei-viering, met een muziekevenement voor lokaal talent, is een voorbeeld van die vernieuwende aanpak.”