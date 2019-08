Ronse start procedure in beroep om van taalfaciliteiten af te geraken Lieke D'hondt

21 augustus 2019

13u34 0 Ronse Het stadsbestuur van Ronse strijdt verder voor de afschaffing van de taalfaciliteiten. De stad startte een juridische procedure op voor de rechtbank in Brussel, maar krijgt daar een negatief antwoord. De advocaat van de stad heeft nu een mandaat gekregen om naar het hof van beroep te trekken.

Dat de straatnamen in Ronse in twee talen worden aangeduid, de borden in het station zowel in het Nederlands als in het Frans zijn beschreven en inwoners bij de stadsdiensten documenten in het Frans kunnen opvragen, zijn allemaal gevolgen van het feit dat Ronse taalfaciliteiten heeft. Dat systeem wil het stadsbestuur veranderen, omdat het volgens hen voorbijgestreefd, discriminerend en in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De taalfaciliteiten brengen namelijk extra kosten met zich mee en personeel van de stad en politie moeten tweetalig zijn, waardoor sommige — voor het overige bekwame — kandidaten afvallen. Ook loopt de stad door de faciliteiten een financiële bonus van 500 euro per inwoner mis, omdat ze door de faciliteiten niet kan fusioneren met omliggende gemeenten. Ronse pleit ervoor de faciliteiten af te schaffen, maar de taalhoffelijkheid van de grensgemeente te behouden.

“We hebben aan de rechtbank van eerste aanleg in Brussel gevraagd om aan het Grondwettelijk Hof te vragen of de taalfaciliteiten discriminerend zijn en of ze het gelijkheidsbeginsel schenden”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “De rechtbank heeft ons nu laten weten dat ze de die vraag niet zal stellen aan het Grondwettelijk Hof omdat ze zelf van mening is dat de taalfaciliteiten niet discriminerend en wel conform het gelijkheidsbeginsel zijn. De rechtbank haalt daarvoor enkele argumenten aan waar wij ons helemaal niet in kunnen vinden, dus hebben we besloten een procedure in beroep op te starten. Dat wil wel zeggen dat we opnieuw vertrokken zijn voor een juridische procedure van twee jaar.”

Politieke druk

Ondertussen blijven verschillende partijen in Ronse ook op politiek vlak aandringen op de afschaffing van de taalfaciliteiten. Om dat te realiseren, moet er een tweederdemeerderheid gevormd worden in alle taalgroepen. Iets wat quasi onmogelijk lijkt. “Vooral aan Franstalige kant is er weinig animo om over communautaire zaken te praten, dus ik zie niet snel iets veranderen. Drie maanden na de verkiezingen hebben de partijen zelfs nog niet rond te tafel gezeten. Al blijven wij van onze kant wel druk op de politieke ketel zetten”, belooft burgemeester Dupont.