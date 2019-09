Ronse schakelt met intergemeentelijke samenwerking versnelling hoger om woonbeleid te verbeteren Lieke D'hondt

03 september 2019

17u29 0 Ronse Ronse gaat intergemeentelijk samenwerken met gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen om het lokaal woonbeleid te verbeteren. De woonkwaliteit en de begeleiding van kwetsbare gezinnen moet er dankzij de samenwerking op vooruit gaan.

“In Zuid-Oost Vlaanderen is er een problematiek van relatief oud patrimonium met een hoge kans op slechte woonkwaliteit”, zegt schepen van Woonbeleid en Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA). “In Ronse is dat zeker het geval in de oude textielbuurten. Slechte woonkwaliteit genereert een aanzuigeffect voor noodkoop uit armoede en vormt de voedingsbodem voor huisjesmelkerij. Vooral kwetsbare mensen en hun kinderen zijn daar het slachtoffer van. Armoedebestrijding staat bij ons hoog op de agenda en een goede huisvesting is net één van de opstappen om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken.” Via de samenwerking zullen er subsidies vrijgemaakt worden om extra personeel in te zetten om het woonbeleid aan te pakken. “We mikken op 8 fulltime equivalenten voor de regio, waarvan er minimum één halftijds ingezet zou kunnen worden ingezet in Ronse.”

Herhuisvesting

Naast de wettelijke activiteiten, zal Ronse binnen de intergemeentelijke samenwerking prioriteit maken van meerdere aanvullende activiteiten. Ten eerste wil de stad zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, met bijzondere aandacht voor de huisvesting van kwetsbare inwoners indien zij in mensonwaardige omstandigheden leven en herhuisvesting aan de orde is.

Conformiteitsattesten

In tweede instantie zal de stad sterk inzetten op conformiteitsattesten, die aantonen dat woningen of huurwoningen voldoen aan bepaalde normen. “Dat is volgens ons het middel bij uitstek om woonkwaliteit te beoordelen en aanpassingen aan woningen af te dwingen”, zegt schepen Vandevelde. “Op termijn zullen alle woningen in Ronse een conformiteitsattest moeten hebben, niet alleen voor de sociale huisvesting via sociale verhuurkantoren, maar ook op de private markt.” Via de conformiteitsattesten willen we de woonkwaliteit in oudere woningen bewaken en kwetsbare gezinnen helpen. Ook huisjesmelkerij kan ermee een halt toegeroepen worden. Als de eigenaar geen stappen onderneemt om de woonkwaliteit te verbeteren, volgt de ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring van de woning.

Woonloket

De derde prioriteit voor Ronse is het beter informeren, adviseren en begeleiden van Ronsenaars met vragen over wonen. “We willen een uniek woonloket installeren om inwoners nog beter en op maat te begeleiden. We overleggen hiervoor met onze administratie, want zij hebben op dat vlak de nodige expertise opgebouwd.”

De intergemeentelijke samenwerking in Zuid-Oost-Vlaanderen moet nu nog de goedkeuring krijgen van de bevoegde minister. “Ronse heeft op vlak van huisvesting steeds haar wettelijke taken vervuld, maar dankzij deze samenwerking kunnen we nog enkele versnellingen hoger schakelen”, besluit Vandevelde.