Ronse richt gemeenteraadscommissie rond veiligheid op Lieke D'hondt

14 januari 2020

19u04 0 Ronse Het stadsbestuur van Ronse gaat een gemeenteraadscommissie rond veiligheid oprichten. N-VA-fractieleider David Vandekerkhove stelde de vraag om een commissie op te richten om de woelige Bommelsfeesten van afgelopen weekend te bespreken. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) heeft besloten de commissie op te richten om ook algemene vragen van de gemeenteraadsleden over veiligheid te behandelen.

“In naam van mijn fractie heb ik de burgemeester een mail gestuurd met de vraag om een gemeenteraadscommissie veiligheid op te richten”, zegt Vandekerkhove. “In deze commissie kunnen we aan de korpschef en de preventieambtenaar tekst en uitleg vragen over de grimmige Bommelsfeesten. Als raadsleden zijn ook wij het gezicht van de Ronsese politiek en we krijgen heel wat vragen van bezorgde burgers. Het is in het belang van Ronse dat we het debat op een serene manier voeren.”

In de commissie zullen ook andere vragen rond veiligheid behandeld worden. “In de jongste gemeenteraad kregen we al de vraag om de beslissingen rond het gebruik van camera’s door de politie extra toe te lichten, dus ook dat zal in de commissie veiligheid kunnen”, zegt de burgemeester.