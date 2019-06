Ronse Pélouze: al voor de vijfde keer samen picknicken in de Stadstuin Lieke D'hondt

09 juni 2019

16u24 2 Ronse De Stadstuin in Ronse heeft zich opnieuw de ideale locatie getoond voor een gezellige picknick. Heel wat gezinnen kwamen zondag samen om in het amfitheater te eten, te spelen en gezellig samen te zijn.

Burgerbeweging Ronse Tank organiseert al voor de vijfde keer Ronse Pélouze. Het concept is eenvoudig en valt in de smaak. Iedereen die dat wil, komt picknicken in de Stadstuin. De deelnemers brengen zelf eten en drinken mee, maar er wordt ook veel gedeeld. Ondertussen is er tijd om bij te kletsen of om een spelletje te spelen.