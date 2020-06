Ronse pakt eenzaamheid bij senioren aan met belrondes en iPads Lieke D'hondt

25 juni 2020

16u20 8 Ronse Ronse gaat actief eenzame senioren opsporen en trachten hen opnieuw in contact te brengen met familie en vrienden. Dankzij een schenking van serviceclub Spectrum heeft de stad nu ook vijf iPads ter beschikking om de senioren opnieuw connectie te laten maken met de buitenwereld.

“We starten deze zomer met belrondes naar de 80-plussers in de stad”, vertelt schepen van Sociale Zaken Joris Vandenhoucke (N-VA). “Het gaat in totaal over 1.637 personen. Deze doelgroep loopt een hoger risico op eenzaamheid, isolement en gezondheidsproblemen. Bovendien hebben we de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis gemerkt dat ze moeilijker te bereiken zijn. Nu willen we zelf contact opnemen en peilen naar hun welzijn, problemen detecteren en info geven over de werking van het Sociaal Huis. Als het nodig is, zullen we hen ook doorverwijzen naar andere sociale partners.”

De contacten met de ouderen in Ronse zullen ook belangrijk zijn voor de uitwerking van het verdere beleid in Ronse. “Het is een belangrijke bron van informatie, onder andere voor de opmaak van ons armoedeplan”, zegt schepen van de Zorg Wim Vandevelde (N-VA). “Maar ook als er een tweede golf van het coronavirus zou komen, zullen we hierdoor sneller kunnen schakelen.”

Ipads

Voor de belrondes krijgt de stad de medewerking van het Sociaal Huis, vrijwilligers van het platform Ronse Helpt, de Seniorenadviesraad, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en De Vrolijke Kring. Zij zullen alle 80-plussers die nog thuis wonen opbellen. Als blijkt dat de persoon in kwestie te weinig contact heeft met de buitenwereld, zal er een vrijwilliger langskomen. Met behulp van een iPad, geschonken door Spectrum, kan de senior dan samen met de vrijwilliger videobellen met familie of vrienden. “Tijdens de lockdown hebben we onze maandelijkse vergaderingen geannuleerd, waardoor we budget over hadden”, zegt voorzitter van Spectrum Patrick Bockstal. “Vandaar het idee om een deel van dat geld aan een lokaal goed doel te spenderen.”

Wie als vrijwilliger wil meewerken aan het project, kan dat laten weten via ronsehelpt@ronse.be of op het nummer 055/23.28.54.