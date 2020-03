Ronse Opscène kiest opnieuw voor evenementenbureau: “Inhoudelijk weinig veranderen, wel minder lasten voor de stad” Lieke D'hondt

23 maart 2020

14u43 0 Ronse Ronse gaat voor de organisatie van stadsfestival Ronse Opscène opnieuw in zee met een evenementenbureau. Er is een aanbesteding uitgeschreven om een private partner te vinden. Dat moet de stad, die 68.000 euro budget heeft voor het festival, toelaten het kostenplaatje onder controle te houden.

Als alles goed gaat en het coronavirus geen roet in het eten gooit, dan vindt Ronse Opscène plaats op 28 en 29 augustus. De stad gaat voor de organisatie van het gratis festival op zoek naar een private partner. In tegenstelling tot vorig jaar zal de stad dus niet meer zelf voor alles instaan. Dat de organisatie van het stadsfestival vorig jaar 70.441 euro meer heeft gekost dan de vooropgestelde 72.150 euro, heeft daar volgens schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) niets mee te maken. “Het is nooit de bedoeling geweest om de organisatie van Ronse Opscène in de schoot van de stad te houden. Dat is te belastend voor de administratie. Ook als we binnen het budget waren gebleven, zouden we voor de komende editie een andere oplossing gezocht hebben. We hebben enkele mogelijkheden afgewogen, maar uiteindelijk is er beslist ervoor te kiezen om samen te werken met een evenementenbureau.”

De lokale verankering die we vorig jaar opnieuw hebben versterkt, willen we behouden Aaron Demeulemeester

Regierol

Wie de private partner zal worden, is nog niet beslist. De aanbesteding is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de bestekken komen nu binnen bij de stad. Wat wel zeker is, is dat het gekozen evenementenbureau voldoende aandacht zal moeten hebben voor de lokale verankering van het festival. “Eigenlijk willen we inhoudelijk niet veel meer veranderen. Ronse Opscène moet een gratis, open en gezellig stadsfestival blijven dat alle doelgroepen kan bereiken. De lokale verankering die we vorig jaar opnieuw hebben versterkt, willen we behouden en er moet aandacht zijn voor duurzaamheid. De stad zal dus een regierol krijgen om inhoudelijk mee te kunnen sturen, maar zal wel minder lasten moeten dragen”, verduidelijkt de schepen van Evenementen.

Corona

Demeulemeester is ervan overtuigd dat er nog voldoende tijd is om een nieuwe editie van Ronse Opscène in elkaar te boksen. “Vorig jaar zijn we pas in mei kunnen starten met de organisatie. Ondertussen hebben we al een draaiboek en het evenementenbureau hoeft zich bijvoorbeeld niet meer bezig te houden met de ontwikkeling van een logo en een huisstijl. Dat is al allemaal voorhanden. Het enige wat volgens mij nog roet in het eten kan gooien is het coronavirus. Volgens mij komen evenementen eind augustus niet in het gedrang, maar misschien zal het wel moeilijker zijn om artiesten te boeken.”