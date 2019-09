Ronse neemt deel aan nationale test BE-Alert Lieke D'hondt

27 september 2019

18u00 0 Ronse Ronse neemt op donderdag 3 oktober deel aan de nationale test van BE-Alert. Alle inwoners van Ronse die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via telefoon of e-mail een testbericht ontvangen.

BE-Alert is een systeem waarmee de overheid burgers kan verwittigen bij noodsituaties zoals zware branden, overstromingen of stroomonderbrekingen. De burgemeester, gouverneur of minister van Binnenlandse Zaken kan dan gericht instructies geven aan de inwoners, zoals de opdracht om ramen en deuren sluiten bij een brand.

Om het systeem te testen, zullen alle ingeschreven personen op 3 oktober een testbericht krijgen. Tegelijk willen de overheden met de test iedereen aansporen om zich te registreren. Wie dat nog niet heeft gedaan, kan terecht op de website www.be-alert.be.