Ronse moet begroting leesbaarder maken: “Oppositie kan anders geen controle uitoefenen” Lieke D'hondt

19 maart 2020

14u20 0 Ronse Ronse moet haar begroting transparanter maken. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) aan het stadsbestuur laten weten. Ook de oppositiepartijen hebben al aangegeven dat het voor hen onduidelijk is welke specifieke inkomsten en uitgaven er zijn in de stad.

Oppositieraadslid Koen Haelters (sp.a) hekelde het gebrek aan transparantie in de begroting al tijdens de gemeenteraad. “In het begin van de vorige legislatuur konden we nog tot op actieniveau nagaan welke budgetten naar individuele acties gingen. Nu is dat niet meer mogelijk, waardoor we als oppositie geen controle meer kunnen uitoefenen. We zien niet waar geld aan wordt uitgegeven en waar wordt bespaard. Ik kan mij niet inbeelden dat er bij het bestuur geen gedetailleerd overzicht beschikbaar is en dan stel ik mij de vraag waarom dat niet gedeeld wordt met de gemeenteraad”, vertelt Haelters.

Ook oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) vindt de begroting niet transparant genoeg. Hij is blij dat Binnenlands Bestuur een aanpassing vraagt aan het stadsbestuur. “We zijn tevreden dat minister Somers onze kritiek bevestigt. Het stadsbestuur heeft nagelaten om transparant te communiceren over haar geplande inkomsten en uitgaven en zal nu haar huiswerk opnieuw moeten doen.”

Stadsontwikkeling

Schepen van Financiën Jan Foulon (CD&V) bevestigt dat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft gevraagd om aanpassingen te maken. “We dienden tot nu toe de begroting in met één financiële doelstelling: stadsontwikkeling, met daaronder alle andere doelstellingen en acties”, legt de schepen uit. “We kregen daar nog nooit opmerkingen over.”

“Nu heeft het ABB ons gemaild met de technische vraag de structuur van de begroting wat aan te passen, zodat ze leesbaarder is”, aldus Foulon. “Ook andere steden en gemeenten hebben die vraag gekregen.” Het stadsbestuur heeft nu tot het einde van het jaar om de begroting aan te passen.