Ronse is met vijf deelnemende bedrijven hotspot tijdens Open Bedrijvendag Lieke D'hondt

30 september 2019

14u40 2 Ronse Ronse is tijdens Open Bedrijvendag van het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) op zondag 6 oktober een hotspot. Vijf Ronsese bedrijven zetten hun deuren open voor publiek en geven rondleidingen en demonstraties. Het thema van dit jaar is duurzaamheid.

Het toeristisch onthaal- en belevingscentrum van Ronse, TIO3, Biozendo, Dockers Chocolade en CMC zijn de Ronsese bedrijven die deelnemen aan de Open Bedrijvendag. Op de binnenkoer van de Hoge Mote kunnen bezoekers een fiets lenen om de bedrijven op een duurzame manier te ontdekken. “We trekken tijdens de Open Bedrijvendag graag de duurzame kaart”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Dat past ook perfect binnen het thema van de dag, duurzaam ondernemen.”

Toeristisch onthaal- en belevingscentrum

De dienst toerisme van Ronse wil tijdens Open Bedrijvendag een ander publiek aantrekken en nodigt de bezoekers daarvoor uit in het toeristisch onthaal- en belevingscentrum in de Hoge Mote. Aan de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, filmpjes en virtual reality kunnen ze daar meer ontdekken over de ontwikkeling van Ronse en textiel, Sint-Hermes en het landschap in de Vlaamse Ardennen. Ook het Must-museum voor textiel zal open zijn, met demonstraties van de weefgetouwen. Wie op zoek is naar een job, kan gebaat zijn met een bezoekje. Op de eerste verdieping zullen het lokaal bestuur en de politie van Ronse hun openstaande vacatures in de kijker zetten. Het toeristisch onthaal vind je in de De Biesestraat 2.

TIO3

Het bussines- en eventcenter TIO3 in de Oscar Delghuststraat 60 is de tweede locatie van Open Bedrijvendag. Naast een bistro, vergaderzalen en een panoramazaal beschikt het gebouw ook over kantoren waar verschillende jonge bedrijven zoals Belgian Fuel Card, DirectIT, RETEX en Accomodata gevestigd zijn. Zij zetten zondag ook de deuren open.

Biozendo

Dat Biozendo deelneemt aan Open Bedrijvendag is een echte traditie. Het bedrijf voor infraroodcabines is al voor de achtste keer van de partij. Zondag kunnen bezoekers er alle infraroodcabines bekijken. Er zijn ook om het uur infosessies over infraroodtherapie. Er is voor elke bezoeker koffie en een cadeautje. Biozendo is gevestigd in Blauwesteen 80.

Dockers Chocolade

Een absolute nieuwkomer dit jaar is Dockers Chocolade in de Peperstraat 33. De chocolaterie van Piet en Roberto Dockers is nog maar enkele maanden gevestigd in Ronse. Zondag geven vader en zoon rondleidingen en demonstraties in het atelier. Bezoekers mogen ook proeven van de pralines en krijgen de gelegenheid om iets te kopen.

CMC

In de Klein Frankrijkstraat 40 is het laatste bedrijf gevestigd dat meedoet aan de Open Bedrijvendag van Voka. Compressor & Machine Controls (CMC) ontwikkelt en produceert industriële, multifunctionele sturingen voor fabrikanten en onderhoudsfirma’s van persluchtcompressoren. Aan de hand van interactieve demo’s en een game laat het team van CMC zondag zien waartoe de controllers in staat zijn. CMC wil op deze manier de bevolking laten kennismaken met het bedrijf.