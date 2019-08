Ronse heeft vanaf nieuwe schooljaar ook techniekacademie op woensdagnamiddag Lieke D'hondt

26 augustus 2019

13u56 0 Ronse Ronsese jongeren die kennis willen maken met techniek, kunnen vanaf volgend schooljaar terecht op de techniekacademie. De stad werkt samen met Hogeschool VIVES om de reeks workshops te organiseren.

Ronse wil jongeren stimuleren om te kiezen voor een technische loopbaan en zo de structurele tekorten aan technische en wetenschappelijke profielen mee inperken. “Met dit nieuwe initiatief dompelen we tientallen kinderen onder in de boeiende wereld van de techniek”, zegt schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Zo verhogen we op een aangename manier de toekomstkansen van onze jongeren. We werken hiervoor samen met Hogeschool VIVES.”

Twee groepen van twintig jongeren tussen 10 en 12 jaar zullen vanaf september de techniekacademie kunnen volgen. In januari 2020 volgt een nieuwe reeks workshops voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Het programma bestaat telkens uit tien workshops van twee uur op woensdagnamiddag.

Inschrijven kan vanaf 7 september via www.techniekacademie-ronse.be/info.