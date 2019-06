Ronse haalt verkoop van levende dieren uit marktreglement Lieke D'hondt

20 juni 2019

12u06 8 Ronse Er zullen in de toekomst geen levende dieren meer verkocht worden op de wekelijkse markt in Ronse. In de praktijk was dat op dit moment niet het geval, maar volgens het marktreglement kon het wel nog. “Een dier in huis halen kan je niet vergelijken met de aankoop van een tros tomaten.”

Het stadsbestuur ontving onlangs een aanvraag voor een standplaats om levende dieren te verkopen tijdens de wekelijkse markt, maar wijst de toekenning af. Meer nog, schepen van Markten Brigitte Vanhoutte (N-VA) en schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA) passen het marktreglement nu aan zodat er nooit meer levende dieren verhandeld kunnen worden op de markt. “We hebben een principieel akkoord om het hiaat in het marktreglement meteen aan te passen”, zegt Vanhoutte. “Een dier in huis halen, kan je niet vergelijken met de aankoop van een tros tomaten. Het moet een weloverwogen keuze zijn en geen impulsaankoop.” Ook Demeulemeester is blij met de aanpassing. “Wij hebben oprecht een aantal bedenkingen bij de verkoop van levende dieren op markten. Zo is de verkoper onderworpen aan een aantal regels om de dieren te vervoeren, maar de koper niet. Ook op vlak van volksgezondheid kan de verkoop van levende dieren op de wekelijkse markten een impact hebben. Als er een besmettelijke ziekte zou uitbreken moet de stad ervoor zorgen dat er toezicht is van een dierenarts.”