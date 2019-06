Ronse gaat zomer zonder zwembad tegemoet: ‘oud’ zwembad sluit zondag definitief de deuren Lieke D'hondt

27 juni 2019

14u39 0 Ronse Wie tijdens deze warme zomerdagen nog eens wil zwemmen in een openbaar zwembad in Ronse, moet zich haasten. In de zomervakantie gaat het stedelijk zwembad in de Engelsenlaan definitief dicht, maar op de opening van het nieuwe zwembad is het nog wachten tot september. “Het personeel moet opleidingen volgen en proefdraaien.”

Ronsenaars kijken reikhalzend uit naar de opening van het nieuwe zwembad. Dat komt aan het sportcomplex ’t Rosco in de Leuzesesteenweg. Nu de bouw van het complex stilaan klaar is, gaat het ‘oude’ stedelijk zwembad in de Engelsenlaan haar laatste dagen in. Op zondag 30 juni gaan de deuren definitief dicht. Het zwembad deed 48 jaar dienst en was goed voor talloze uren zwemplezier. Na een kleine halve eeuw blijkt dat het zwembad niet meer voldoet aan de voorgeschreven normen en dus lonkt het onvermijdelijke einde. Voor het zo ver is nodigt de sportdienst iedereen wel nog eens uit voor een laatste duik en een afscheidsdrink. Dat kan zondag tussen 8 en 12 uur.

Daarna zal Ronse het ruim twee maanden zonder zwembad moeten stellen, want het nieuwe zwembad opent pas in september de deuren. “Een exacte datum kunnen we nog niet geven, omdat er allerhande testen moeten gebeuren en technieken nog afgesteld moeten worden. Dat is nodig om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Daarna volgt nog een lange periode van proefdraaien samen met het personeel om met het nieuwe materiaal te leren werken. Dat is meteen ook de reden waarom het oude zwembad niet open kan blijven tijdens de zomervakantie”, weten ze bij de sportdienst.

Meer recreatie

Het geduld van de Ronsenaars zou de moeite waard moeten zijn, want het nieuwe zwembad gooit het helemaal over een andere boeg. Het huidige zwembad was vooral gericht op baantjeszwemmers, maar in het nieuwe zwembad komen er meer recreatieve elementen. Zo zal er een familieglijbaan en een buisglijbaan aanwezig zijn en zijn er in het peuter- en kleuterbad ook speelelementen. Het grote bad krijgt dan weer een beweegbare wand en bodem om het zwembad op te delen en de diepte aan te passen. Het competitiebad zal bovendien voorzien zijn van alle snufjes om aan de officiële regelgeving te voldoen.