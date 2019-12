Ronse gaat voor eindejaarsfeesten zonder vuurwerk Lieke D'hondt

20 december 2019

17u18 3 Ronse Ronse steunt de campagne #ikknalzondervuurwerk van het netwerk van de Vlaamse brandweer- en hulpverleningszones. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan vuurwerk toegestaan worden, maar dan moet je op voorhand toestemming vragen bij het stadsbestuur.

Vuurwerk afsteken mag sinds mei 2019 niet meer in Vlaanderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een stad of gemeente toch toelating geven om vuurwerk af te steken. “Wie met oudejaar dus een vuurwerk wil organiseren, moet toestemming vragen aan de burgemeester. Dat is een reglement dat in Ronse trouwens al langer geldt via het GAS-reglement”, laat de communicatiedienst weten.

Met het reglement wil Vlaanderen de openbare veiligheid en gezondheid beschermen, maar ook voor dieren is het verbod een goede zaak. De luide, onverwachte knallen veroorzaken voor hen namelijk veel stress en angst. “Daarom ondersteunt de stad Ronse ten volle de campagne #ikknalzondervuurwerk.”

Meer over Ronse

politiek

Vlaanderen