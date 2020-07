Ronse gaat hemelwaterplan uitwerken Lieke D'hondt

07 juli 2020

10u41 0 Ronse Ronse moet dringend werk maken van een hemelwaterplan, vindt oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen). Hij stelt in één beweging ook voor om een premie voor ontharding in te voeren en het water van bronbemalingen te recupereren.

“De droogte die we nu meemaken is alarmerend”, vertelt Schelfout. “In Ronse gebeuren er al een aantal zaken om water te recupereren, maar er is geen hemelwaterplan. Het is tijd om een duidelijk kader uit te werken, waar alles wat nu al gebeurt ook in opgenomen kan worden.” Schelfout pleit ook voor het opvangen van grondwater dat vrijkomt bij bronbemalingen en de invoering van een premie voor ontharding. Deze laatste twee voorstellen kunnen nog niet op de steun van de meerderheid rekenen, de opmaak van een hemelwaterplan wel. “We staan niet stil, we zijn er dagelijks mee bezig”, zegt schepen Ignace Michaux (CD&V). “Een voorbeeld hiervan is de aanleg van gescheiden rioleringen. We zullen ook werk maken van een hemelwaterplan, maar we merken dat bronbemalingen niet vaak voorkomen in onze stad. Dat ligt aan de typologie van de grond in Ronse. Er is veel klei waardoor op 99 procent van de bouwwerven geen bronbemaling nodig is.”