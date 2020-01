Ronse deelt prijzen uit aan beste sporters van de stad Lieke D'hondt

26 januari 2020

12u29 0 Ronse Ronse heeft haar sportieve talenten in de kijker gezet tijdens het sportgala Sports on Stage. Winnaars van de avond zijn Ferjani Safi, Pauline Vandepoorte, badmintonclub Wit-Wit Heren 1 en Studio Minne.

De sportdienst van Ronse koos dit jaar opnieuw voor een toffe show waarin zes acts het tegen elkaar opnamen om de trofee van Sports on Stage mee naar huis te nemen. Na de quotering van de jury en de stemmen van het publiek, kwam dansgroep Studio Minne als winnaar uit de bus.

Het sportgala had ook aandacht voor sporters die zich het afgelopen jaar het meest hebben laten opmerken. Ferjani Safi mag de trofee van sportverdienste mee naar huis nemen. De Ronsenaar scheert hoge toppen in het pannavoetbal. Zwemster Pauline Vandepoorte kaapte de trofee van jeugdsportverdienste weg, badmintonclub Wit-Wit Heren 1 is de beste sportclub van het jaar.