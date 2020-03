Ronse Bilingue Renaix Tweetalig uit kritiek op onderwijsschepen: “Franstalige school opzettelijk niet vermeld op website” Lieke D'hondt

12 maart 2020

15u47 14 Ronse Ronse Bilingue Renaix Tweetalig heeft in een open brief kritiek geuit op de aanpak van schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA). Volgens hen viseert de schepen de Franstalige afdeling van de Decrolyschool in Ronse.

Aan de basis van de discussie ligt het ontbreken van de Franstalige school in de lijst met Ronsese scholen die hun deuren openzetten voor ouders van kleuters die voor het eerst naar school zullen gaan. “Na de tussenkomst van een lid van de oppositie tijdens de gemeenteraad vertelde de schepen dat het om een vergetelheid ging en dat ze in het vervolg zou nadenken over het probleem. Wij denken daarentegen dat het opzettelijk gebeurt en we verwachten dat de schepen haar verontschuldigingen aanbiedt aan de school. De school wordt namelijk ook niet vermeld op de website voor de centrale aanmeldprocedure voor scholen”, vertelt Erik Van der Eedt.

Schepen Vanhoutte garandeert dat er geen sprake is van opzet. “Het LOP (lokaal overlegplatform) organiseert deze initiatieven en de Franstalige school maakt daar geen deel van uit. We gaan wel bekijken of we de school in de toekomst ook kunnen opnemen in het LOP.”