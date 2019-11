Ronse Bilingue/Renaix Tweetalig en Respect ijveren voor behoud van taalfaciliteiten: “Franstaligen voelen zich gestigmatiseerd in Ronse” Lieke D'hondt

19 november 2019

10u32 0 Ronse De pas opgerichte politieke partij Respect en de nieuwe beweging Ronse Bilingue/Renaix Tweetalig hebben elkaar gevonden in hun strijd voor het behoud van de taalfaciliteiten. “We hebben hetzelfde doel voor ogen, maar we bewandelen elk onze eigen weg om dat te bereiken.”

Er beweegt wat in Ronse. Na de keuze van het stadsbestuur om de afschaffing van de taalfaciliteiten opnieuw hoog op de agenda te plaatsen en de acties van het Taal Aktie Komitee (TAK) tegen de faciliteiten, roept een deel van de bevolking luid om het behoud van de taalfaciliteiten. Patrick Vanovertvelt brengt de voorstanders van de taalfaciliteiten samen in de Facebookgroep Ronse Bilingue/Renaix Tweetalig. “Ik ben met de groep gestart toen het TAK de borden aan het ziekenhuis heeft beklad. Ik vond het frustrerend dat het stadsbestuur op geen enkele manier reageerde op die actie. Ik voelde me als Franstalige gestigmatiseerd. Ondertussen heeft de Facebookgroep bijna 2.000 leden, dus we willen zo aan de burgemeester een signaal geven dat het genoeg is geweest.”

Het is ondertussen al zo erg dat Franstaligen geen Frans meer durven te spreken in de winkels Patrick Vanovertvelt

Ondertussen mengt ook Erik Van Der Eedt, ex-gemeenteraadslid voor onder andere GB-IC, zich opnieuw in het debat rond de taalfaciliteiten. Hij heeft onlangs de nieuwe politieke partij Respect opgericht. “De wet is de wet en geen enkele politicus staat daarboven. Toch worden de taalfaciliteiten in Ronse met de voeten getreden. Dat heeft me geïnspireerd om opnieuw aan politiek te doen. Het behoud van de taalfaciliteiten zal één van mijn programmapunten zijn, maar er komen er nog meer.” Omdat niet iedereen politiek actief wil zijn, behouden Erik Van Der Eedt en Patrick Vanovertvelt een duidelijk onderscheid tussen de partij en de beweging. “We hebben hetzelfde doel, maar we bewandelen een andere weg om het te bereiken. Ik doe dat via de politieke weg, als verderzetting van GB-IC”, verduidelijkt Van Der Eedt. “De beweging heeft dan weer geen politieke kleur. Iedereen is welkom en we zien juist dat verschillende politieke strekkingen aanwezig zijn in de groep”, vertelt Vanovertvelt.

Extremisten

Van Der Eedt en Vanovertvelt storen zich allebei aan het TAK, dat in Ronse regelmatig actie voert tegen de taalfaciliteiten. Ze bekladden er onder meer Franstalige borden en kleven stickers op de verlichtingspalen. “Het zijn vaak extremisten die niet eens van Ronse zijn. Ze komen van de andere kant van België om zich hier te moeien met de taalfaciliteiten. Het is ondertussen al zo erg dat Franstaligen in winkels geen Frans meer durven te spreken en ook winkeliers afficheren niet meer in het Frans. Nochtans komen veel Franstaligen van buiten Ronse naar hier om te winkelen of te werken. Het is voor ons belangrijk dat wie in Ronse woont zowel Nederlands als Frans kan, maar de taalfaciliteiten afschaffen is voor ons het verder stigmatiseren van de Franstaligen”, zegt Vanovertvelt. “Bovendien heeft Ronse andere troeven om uit te spelen en zijn er andere punten die dringend behandeld moeten worden, zoals de armoedebestrijding en de verkeersveiligheid. Dat verdient toch meer aandacht dat de afschaffing van de taalfaciliteiten”, merkt Van Der Eedt op.

Klacht en mars

De beweging en partij willen actief strijden voor het behoud en de correcte toepassing van de taalfaciliteiten. “In het verleden heb ik al eens klacht ingediend bij de taalcommissie omdat de straatnaamborden niet tweetalig waren. Ik ben van plan om binnenkort opnieuw een klacht neer te leggen omdat de taalfaciliteiten niet worden toegepast”, zegt Van Der Eedt. “Het kan zijn dat ook wij een klacht neerleggen, maar wat wel al vaststaat is dat we op 19 april 2020 een mars organiseren in Ronse. Zo willen we duidelijk maken dat een groot deel van de bevolking voor het behoud van de faciliteiten is”, voegt Vanovertvelt toe. Het duo hoopt dat het stadsbestuur dan meer rekening zal houden met de Franstaligen in de stad. “Onlangs was er een brand in de Wijnstraat waarbij mogelijk asbest is vrijgekomen. De melding op de website van de stad om ramen en deuren te sluiten kwam er enkel in het Nederlands. Dat vinden wij niet kunnen, dus hebben we op onze Facebookpagina ook de vertaling geplaatst”, geeft Vanovertvelt als voorbeeld.