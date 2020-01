Ronse Atletiek Team lanceert ‘Rattencross’ aan sportcomplex ‘t Rosco Lieke D'hondt

29 januari 2020

10u25 0 Ronse Ronse Atletiek Team maakt zich op voor de eerste editie van de Rattencross. Op zondag 2 februari kunnen zowel de jeugd als volwassenen zich uitleven op het crossparcours.

“Ronse heeft een rijk atletiekverleden gekend in de vorige eeuw en is nu terug bezig aan een opmars”, zegt Gunther D’Hondt. “De stedelijke sportdienst startte acht jaar geleden met de organisatie van de succesvolle Ronse Run in de maand september. Ronse Atletiek Team doet er vanaf 2020 een nieuw jaarlijks loopevenement bij, namelijk een veldloop met de toepasselijke naam ‘Rattencross’.”

De eerste editie vindt plaats aan de sportterreinen van ’t Rosco op 2 februari 2020 vanaf 12 uur. De jeugd kan gratis deelnemen, volwassenen betalen drie euro. Naargelang de leeftijdscategorie lopen de deelnemers andere afstanden, van 610 meter tot 8,2 kilometer. “Iedereen is welkom, trek je vuilste loopschoenen aan en geniet ook als volwassene nog eens van een klassiek crossparcours”, nodigt D’Hondt uit.