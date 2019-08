Ronse Atletiek Team laat kinderen uit arme gezinnen goedkoper sporten Lieke D'hondt

21 augustus 2019

17u01 1 Ronse Ronse Atletiek Team gaat Ronsese gezinnen met een laag inkomen voortaan vijftig procent korting geven op het jaarlijks lidgeld. “Op die manier werken we mee aan het armoedeplan van Ronse”, zegt de voorzitter.

“Ons motto is dat sport er voor iedereen moet kunnen zijn, maar in Vlaanderen leeft 1 op 10 kinderen in armoede en in Ronse is dat zelfs bijna 1 op 4”, zegt voorzitter Gunther D’Hondt. “Sporten kan voor deze kinderen een gezonde en positieve vrijetijdsbesteding zijn. Misschien biedt het zelfs mooie toekomstperspectieven. Daarom zullen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij ons voortaan voor slechts 50 euro een jaar lang atletiek kunnen beoefenen, op voorwaarde dat ze een OMNIO-statuut kunnen voorleggen. Dure sportuitrusting is ook helemaal niet nodig, want de jeugdatleten krijgen bij wedstrijddeelname een gratis wedstrijdtrui aangeboden en zelfs atletiekspikes hebben we beschikbaar in meerdere maten.”

Wie geïnteresseerd is, kan in de maand september twee keer gratis meetrainen met het Ronse Atletiek Team en daarna beslissen om zich al dan niet in te schrijven. De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag aan ’t Rosco en op zaterdag op de piste van Anvaing.

Meer info: http://www.rat.be.