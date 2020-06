Ronde Tafel Ronse verkoopt rosé met etiket van Jan Leenknegt voor goede doelen Lieke D'hondt

13 juni 2020

15u29 0 Ronse Serviceclub Ronde Tafel Ronse lanceert haar nieuwe zomerverkoop: een frisse roséwijn van een Belgische wijnbouwer in Zuid-Frankrijk. Voor het etiket ging de Ronde Tafel te rade bij de Ronsese kunstenaar Jan Leenknegt.

De Ronde Tafel Ronse is ook tijdens de coronacrisis actief gebleven. Waar nodig heeft ze organisaties financieel gesteund en er was ook de verdeling van handgels. “De noden waren merkbaar hoger dan normaal”, vertelt voorzitter Bart Hosten. “Maar door het annuleren van onze 90’s Party in maart, hebben wij ook minder inkomsten vergaard. Toch zijn we niet bij de pakken blijven zitten en nemen we nu het initiatief om een zomerse wijnverkoop te starten. We hebben een mooie magnumfles van een Belgische wijnbouwer in Zuid-Frankrijk gevonden. Met deze frisse rosé proberen we in te spelen op de ‘staycation’ en de zomer die voor de deur staat.” Voor het etiket kon de serviceclub een beroep doen op kunstenaar Jan Leenknegt. “Op die manier leggen we de link naar Ronse. Het beeld op het etiket heet ‘Verslingerd aan jou’”, weet Hosten.

De Ronde Tafel verkoopt de flessen wijn aan 20 euro per stuk. Ze kunnen besteld worden via de Facebookpagina Ronde Tafel Ronse – RT23 of bij de leden. De opbrengst gaat volledig naar de goede doelen van de serviceclub.