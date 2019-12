Rond Ronse stelt ambitienota voor op 12 december Lieke D'hondt

16u06 1 Ronse De werkgroep Rond Ronse stelt op 12 december haar ambitienota voor in TIO3 in Ronse. Daaruit zal de visie van het team voor de streek blijken. Geïnteresseerde inwoners uit Ronse, Maarkedal en Kluisbergen zijn welkom om mee te praten over de ambities voor de streek.

Rond Ronse buigt zich over de verkeersveiligheid, mobiliteit en leefbaarheid in de stad en moet ook een antwoord zien te vinden op het dossier rond de N60 en het al dan niet doortrekken van de weg. Ondertussen heeft de werkgroep elf ambities klaar voor Ronse, verdeeld over de thema’s landschap en ecologie, mobiliteit en ruimte en stedelijkheid en bouwkundig erfgoed. Wie interesse heeft in wat Rond Ronse te vertellen heeft, is welkom om de workshops op 12 december bij te wonen. Ze vinden plaats van 19 tot 20.30 uur in TIO3. Inschrijven kan nog tot vrijdag 6 december via rondronse.be.