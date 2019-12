Rond Ronse heeft ambitienota klaar, potentiële tracés voor de N60 zijn nog niet gekend Lieke D'hondt

12 december 2019

17u35 0 Ronse Rond Ronse, het team van de Werkvennootschap dat een oplossing moet vinden voor de doortrekking van de N60 in Ronse, heeft een ambitienota klaar. Daarin staan 11 ambities verspreid over de thema’s landschap en ecologie, mobiliteit en ruimte en stedelijkheid en bouwkundig erfgoed.

Rond Ronse organiseerde de afgelopen maanden verschillende infomomenten, huiskamergesprekken en een online enquête om de mening te horen van Ronsenaars, Maarkedallers en Kluisbergenaren. Zo’n 1.300 mensen lieten van zich horen en dat vindt Rond Ronse belangrijk. “We zetten fors in op participatie en communicatie”, zegt woordvoerder van De Werkvennootschap Marijn Struyf. “We geloven dat we tot een beter project komen als we van meet af aan ons oor te luisteren leggen bij zoveel mogelijk belanghebbenden. Zij zijn onze experten op het terrein.”

Nog geen tracés

Rond Ronse beperkt zich in het onderzoek niet enkel tot de doortrekking van de N60, maar focust op de thema’s landschap en ecologie, mobiliteit en ruimte en stedelijkheid en bouwkundig erfgoed. “Deze drie thema’s volgen uit onze vaststelling dat de problematiek van de N60 een impact heeft op verschillende vraagstukken, niet enkel op de verkeerssituatie”, legt Struyf uit. De hamvraag voor veel Ronsenaars blijft wel hoe de N60 doorgetrokken zal worden om de mobiliteit in Ronse te verbeteren. Rond Ronse gaat aan de hand van de ambitienota op zoek naar oplossingen en zal in het voorjaar van 2020 opnieuw naar buiten komen tijdens een infoavond in Ronse.