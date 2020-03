Richtpunt campus Ronse fusioneert met Spectrum in Buggenhout: Leerkrachten voelen zich in de steek gelaten Lieke D'hondt

05 maart 2020

17u36 18 Ronse Er zal in Richtpunt campus Ronse, ook gekend als het provinciaal instituut Heynsdaele, vanaf september geen les meer gegeven worden. De school fusioneert met Spectrum in Buggenhout, ook een provinciale school voor buitengewoon onderwijs. “De kosten om de gebouwen van Heynsdaele te moderniseren zijn niet meer te verantwoorden”, klinkt het bij de deputatie.

Het personeel van het provinciaal instituut Heynsdaele werd net voor de krokusvakantie ingelicht over de fusieplannen die de Oost-Vlaamse deputatie voor de school heeft. De leerlingen, een kleine veertig, moeten vanaf september allemaal les volgen in Buggenhout. “Vanaf 1 september 2020 zal er geen les meer gegeven worden op deze locatie”, vertelt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA).

“Van een sluiting spreken we niet, wel van een fusie”, gaat Moens verder. “De school fusioneert namelijk met een andere provinciale school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout. Dat is een oplossing die aansluit bij de noden van de leerlingen. Zij komen bovendien uit diverse plaatsen in Vlaanderen, door de verhuizing naar Buggenhout zal de school dus centraler gelegen zijn. Voor het personeel dat aan de slag was in Ronse, zullen we individuele begeleidingstrajecten opstarten. We zullen persoon per persoon bekijken wie mee kan naar Buggenhout en wie elders aan de slag kan.”

“Gemiste kans”

De reden van de fusie ligt bij het (te) hoge kostenplaatje van de school. “De gebouwen dateren al van de jaren ’20 en zijn op het vlak van comfort en veiligheid niet optimaal”, zegt Moens. “De kostprijs om het gebouw te moderniseren is niet meer te verantwoorden, ook al omdat het aantal leerlingen fors is gedaald. We zijn daarom op zoek gegaan naar een andere oplossing.”

Dat nieuws kwam als een verrassing voor het personeel dat in de school aan de slag is. Zij willen enkel anoniem reageren, maar voelen zich in de steek gelaten. “Er is ons verteld dat we mee mogen naar Buggenhout, maar dat is niet evident. De meesten onder ons zijn al in de vijftig en we hebben de indruk dat de deputatie een natuurlijke selectie wil doorvoeren en hoopt dat er niet veel bereidheid is om te volgen naar Buggenhout”, vertelt een betrokkene.

M-decreet

“Het klopt dat het leerlingenaantal door het M-decreet is gedaald, maar we dachten dat we dat wel te boven zouden komen”, aldus een van de leerkrachten. “We werken met een kwetsbare doelgroep, jongeren die niet overal terecht kunnen. Bij ons is er nog veel plaats, dus we vinden het een gemiste kans om hier de boeken toe te doen. We hadden onze school ook kunnen verhuizen naar een andere locatie in Ronse of Oudenaarde. In de kappersschool is bijvoorbeeld plaats genoeg. Maar al deze mogelijkheden zijn onvoldoende onderzocht.”

De deputatie communiceert in de loop van de volgende dagen nog met de ouders van de leerlingen over de fusie tussen de twee scholen. Wat de plannen zijn met de gebouwen op het domein Heynsdaele, die eigendom zijn van de provincie, is nog niet beslist.