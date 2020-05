Regenboogvlag aan stadhuis en wedstrijd op sociale media: Ronse steunt Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie Lieke D'hondt

17 mei 2020

10u25 0 Ronse De stadslogo’s op de sociale media van Ronse schitteren vandaag in regenboogkleuren en de regenboogvlag wappert aan het stadhuis. De stad steunt zou de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

Na de regenboogvoetpaden vorig jaar heeft de stad ook dit jaar een leuke actie uitgewerkt. “De voetpaden hebben we niet geverfd omdat onze medewerkers belangrijkere zaken te doen hebben door de coronacrisis, maar we zetten wel een actie op poten”, zegt schepen van Gelijke Kansen Aaron Demeulemeester (N-VA). “De eerste vijftig personen die via een foto op onze sociale media hun steun tonen voor gelijkheid tussen genders en vrijheid van seksuele voorkeur, krijgen van de stad een stoffen mondmasker in regenboogkleuren.”