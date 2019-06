Recyclagepark sluit uurtje vroeger wegens hitte Lieke D'hondt

Ronse Het is puffen en zweten geblazen, ook voor de mensen die in het recyclagepark in Ronse werken. De gemeente past de openingsuren dan ook aan.

Van 25 tot en met 29 juni zal het recyclagepark een uur vroeger sluiten. Op weekdagen is dat om 15 uur, op zaterdag om 16 uur. De maatregel is nodig omdat het in het recyclagepark extra heet is door het vele asfalt en beton. Dat slaat veel hitte op en koelt traag af, waardoor het personeel en de bezoekers onwel zouden kunnen worden op de warmste momenten van de dag.