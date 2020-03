Recyclagepark heropent dinsdag: “Een stormloop is niet nodig” Lieke D'hondt

31 maart 2020

16u51 0 Ronse Het recyclagepark van Ronse zal op dinsdag 7 april opnieuw open gaan. Schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V) bekijkt samen met de betrokken diensten en afvalintercommunale IVLA hoe de heropening in goede banen kan geleid worden. “Chaos willen we absoluut vermijden.”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft aangekondigd dat de recyclageparken vanaf volgende week dinsdag opnieuw open mogen, op voorwaarde dat de steden en gemeenten de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen. In Ronse zou dat het geval moeten zijn en dus is al beslist dat het recyclagepark opnieuw opent. “We moeten nog bekijken hoe we het precies in goede banen gaan leiden, want er komt meer bij kijken dan je zou denken. In de loop van deze week zullen we daar verder over communiceren”, zegt Foulon. “Alle regels die nu al van kracht zijn, zoals voldoende afstand houden, zullen natuurlijk blijven gelden. We willen ook een oproep doen naar alle Ronsenaars om het gezond verstand te laten primeren en gespreid naar het containerpark te komen. We willen dinsdag geen stormloop op het containerpark zien. Het is belangrijk dat we chaos vermijden.”