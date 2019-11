Rechter adviseert Ronsese om geen dieren meer in huis te halen: “U wisselt van honden zoals u van kleren wisselt” Lieke D'hondt

05 november 2019

15u45 0 Ronse Een 53-jarige vrouw uit Ronse die één van haar honden zou hebben gedumpt aan een paal, riskeert een celstraf van twee maanden met uitstel. De vrouw kan het niet laten telkens honden in huis te nemen, maar eigenlijk kan ze de zorg niet aan.

“Al zeven keer heeft de beklaagde een hond achtergelaten, moeten afstaan of laten euthanaseren”, vertelt de procureur. “Er was afgesproken dat ze nog maximum één hond mocht hebben, maar bij een controle bleek dat ze er vier had. Eén van de honden heeft ze vastgebonden achtergelaten.” Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van twee maanden met uitstel om paal en perk te stellen aan de inbreuken op het dierenwelzijn.

De advocaat van de vrouw vraagt de vrijspraak op grond van twijfel. Volgens hem heeft de vrouw de hond doorgegeven aan iemand anders, die het dier vervolgens zonder haar medeweten aan een paal heeft achtergelaten. Rechter Jan Van den Berghe geeft de vrouw de raad mee om helemaal geen dieren meer in huis te halen. “U zegt dat u ze graag ziet, maar waarom wisselt u dan van dieren zoals u van kleren wisselt?”